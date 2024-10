Finlândia x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga das Nações

Finlândia enfrenta a Inglaterra neste domingo (13) (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 14:05 • Finlândia

A Finlândia enfrenta a Inglaterra neste domingo (13), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinki, na Finlândia, em partida válida pela 4° rodada do Liga B da UEFA Nations League. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Finlândia e Inglaterra pela 4° rodada da Liga das Nações (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Retrospecto do confronto

No retrospecto do confronto, fora 12 partidas entre as seleções, a Inglaterra venceu 10 vezes, enquanto as outras duas partidas terminaram empatadas. O duelo mais recente ocorreu no dia 10 de setembro de 2024, com vitória dos ingleses por 2 a 0, pela UEFA Nations League 2024/25.

✅ FICHA TÉCNICA

FINLÂNDIA X INGLATERRA

4° Rodada- Lado B da UEFA Nations League

📆 Data e horário: domingo, 13 de outubro de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Helsinki, Finlândia

📺 Onde assistir: SporTV2 (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Finlândia (Técnico: Markku Kanerva) - Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen; Schuller, Peltola; Lod, Kamara, Antman; Pukki

Inglaterra (Técnico: Lee Carsley) - Pickford; Walker, Guehi, Colwill, Lewis; Rice, Gallagher; Palmer, Bellingham, Gordon; Watkins.

