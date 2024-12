Nesta quarta-feira (11), Fenerbahçe e Athletic Bilbao se enfrentam pela 06ª rodada da Europa League, campeonato do segundo escalão europeu. A partida terá início a partir das 12h30, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal de Youtube da Cazé TV. ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O Fenerbahçe terá o fator casa como uma vantagem para esta partida; confira as estatísticas em tempo real do time turco contra o Bilbao (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Estatísticas de Fenerbahçe e Athletic Bilbao

O Fenerbahçe chega para o jogo de hoje depois de perder para o Besiktas pelo Campeonato Turco, pelo placar de 1 a 0. No entanto, a derrota parece ser apenas um desvio de rota, já que o clube soma cinco vitórias em seis jogos. Na Europa League, os turcos ocupam a 15ª posição, com oito pontos somados, enquanto em seu campeonato nacional, são os segundos colocados, com 32 pontos.

Já o Athletic Bilbao vem para esta partida após vencer o Villarreal pela LaLiga, pelo placar de 2 a 0. A equipe espanhola também vem com um bom retrospecto, com cinco vitórias em seus últimos cinco jogos. A campanha na Europa League também é muito favorável, com 13 pontos, estando atualmente na segunda posição da classificação geral. No Campeonato Espanhol, a boa fase também é evidente, já que o time é o quarto colocado, com 32 pontos, apenas seis de distância para o líder, Barcelona.

Palpites para o jogo

O confronto entre as equipes promete ser bem equilibrado, já que ambas as equipes estão em uma fase quase perfeita. Na Europa League, o Athletic apresenta um futebol, e consequente uma colocação na classificação geral, melhor do que a dos rivais. O fato do jogo ser na Turquia pode ser uma marca favorável para o Fenerbahçe, que busca melhorar sua posição na tabela. Em casa, os turcos possuem quatro vitórias e uma derrota em seus últimos cinco jogos, enquanto os espanhóis têm duas vitórias, dois empates e uma derrota, em seus últimos confrontos fora de casa.

⚽Escalações prováveis de Fenerbahçe e Athletic Bilbao

Fenerbahçe

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli e Dams; Saibari, Til e Tillman; Lozano, Pepi e Bakayoko - Técnico: Peter Bosz.

Athletic Bilbao

Unnerstall; Van Rooj, Lagerbielke, Bruns e Kuipers; Regeer e Vlap; Van Bergen, Steijn e Van Wolfsvinkel; Lammers - Técnico: Joseph Oosting.