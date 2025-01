Farense e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (14), em jogo válido pelas oitavas de final da Taça de Portugal. A bola às 17h15 (de Brasília), no Estádio de São Luís, em Faro, com transmissão do NSports (TV fechada e YouTube) para o Brasil. Em Portugal, o duelo será transmitido pelo Sport.TV.

Tudo sobre o jogo entre Farense e Benfica (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Farense x Benfica

OITAVAS DE FINAL - TAÇA DE PORTUGAL

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 17h15 (de Brasília);

📍 Local: Estádio de São Luís, em Faro, Portugal.

📺 Onde assistir: NSports (Brasil); Sport TV (Portugal);

🟨 Árbitro: Hélder Malheiro;

🚩 Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

🖥️ VAR: André Narciso.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FARENSE (Técnico: Tozé Marreco.)

Velho; África, Falcão, Jorge; Pastor, Neto, Menino, Victor; Merghem, Tomane, Matias.

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Kökçü, Aursnes e Florentino Luís; Aktürkoglü, Di María e Pavlidis.

