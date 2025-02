Um dia após levar o Chelsea à queda, a mística vilanesca da Copa da Inglaterra fez mais um gigante da Inglaterra de vítima: o Liverpool. Líderes da Premier League de forma indiscutível, os Reds optaram por poupar boa parte dos titulares e acabaram sendo surpreendidos pelo Plymouth Argyle, lanterna da segunda divisão do país.

Com o resultado, o Plymouth garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O técnico Miron Muslic, por sua vez, mandou recado para o próximo gigante inglês: o Manchester United.

Após a partida, o treinador foi perguntado sobre quem deseja enfrentar na próxima fase da Copa da Inglaterra. Com bom humor, Muslic diz que está pronto para receber o Manchester United em casa:

Eu não quero saber. Manchester United? Eles são mais do que bem-vindos aqui. Miron Muslic, sobre o próximo adversário

O United está classificado para as oitavas após jogo emocionante pela 4ª rodad. Os liderados por Ruben Amorim eliminaram o Leicester em vitória por 2 a 1, com gol decisivo nos acréscimos anotados pelo zagueiro Harry Maguire. Os outros tentos da partida foram de Decordova-Reid, para os Foxes, e Josh Zirkzee, para os Red Devils.

O sorteio das oitavas de final da Copa da Inglaterra acontece nesta segunda-feira (10). Plymouth e United é um confronto possível.

Plymouth Argyle 1x0 Liverpool

A primeira etapa do embate teve poucas emoções. Jogando em seu campo defensivo, os donos da casa procuraram neutralizar os ataques do Liverpool, que com seus reservas, encontrou poucas soluções a não ser cruzamentos para invadir a zona de perigo dos oponentes. Talvez o momento mais impressionante sob o sol de Devon acabou sendo a perda do dente por parte do zagueiro Katic, que levou uma cotovelada involuntária do companheiro Randell.

No segundo tempo, o Plymouth precisou de cerca de cinco minutos para buscar uma grande surpresa. Em bola aérea, o meia Gyabi tentou uma finalização de puxeta, mas Elliott ergueu os braços e bloqueou a bola como em um movimento de vôlei. O árbitro Sam Barrott flagrou a infração e anotou a penalidade. Na cobrança, Ryan Hardie mostrou categoria para deslocar o goleiro Kelleher e balançou as redes.

O baque do gol, talvez inesperado, fez os Reds acordarem. Uma forte pressão se iniciou, e novamente, os donos da casa "estacionaram o ônibus" para não sofrer gol. Nesta hora, surgiu a estrela do goleiro Conor Hazard, que fez duas defesas milagrosas para evitar o empate. Primeiro, em chute de Diogo Jota, fez a ponte e espalmou para escanteio; depois, nos acréscimos, correu da segunda trave para a primeira e voou para defender a cabeçada de Darwin Núñez. Defesas que levaram ao apito final e fizeram o Home Park celebrar com veemência a zebra no futebol inglês.

