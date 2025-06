Nesta sexta-feira (6), Estônia e Israel se enfrentam em um confronto válido pela 3ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. A partida será disputada no A. Le Coq Arena, em Tallinn, capital da Estônia. O jogo tem início marcado para as 15h45 (de Brasília) e contará com transmissão ao vivo exclusivamente pelo Disney+ (streaming).

As duas seleções chegam ao confronto com três pontos somados nas duas primeiras rodadas. A Estônia, empolgada após vitória fora de casa sobre a Moldávia, busca aproveitar o fator local para se consolidar entre os primeiros colocados do grupo.

Estônia x Israel pela 3ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Já Israel tenta se recuperar da goleada sofrida diante da Noruega e seguir na briga pela classificação. No retrospecto recente, Israel leva ampla vantagem: venceu todos os quatro confrontos entre as seleções até aqui, incluindo o duelo da 1ª rodada desta mesma fase, quando derrotou a Estônia por 2 a 1.

Tudo sobre o jogo entre Estônia e Israel pelas Eliminatórias da Euro (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Estônia x Israel

3ª Rodada - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de junho, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn (EST)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTÔNIA (Técnico: Jürgen Henn)

Igonen; Tamm, Larsen, Paskotsi; Kuusk; Kait, Poom; Ainsalu, Yakovlev, Sinyavskiy; Sappinen

ISRAEL (Técnico: Ran Ben Shimon)

Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Jaber, Abu Fani, Gloukh; Abada, Turgeman, Solomon