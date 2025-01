EC São Bernardo x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalções

Neste sábado (11), o EC São Bernardo enfrenta o Flamengo pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior em uma partida decisiva. O confronto está marcado para as 21h45 (de Brasília) no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes e será transmitido exclusivamente pelo canal SporTV (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

O EC São Bernardo, que está na terceira posição do Grupo 23 com um ponto, ainda não venceu na Copinha 2025. Após um empate com o Cruzeiro da Paraíba e uma derrota para o Zumbi de Alagoas, o time paulista vê no jogo contra o Flamengo a oportunidade de se classificar para a próxima fase. Para isso, precisa vencer e contar com um resultado negativo do Cruzeiro-PB contra o Zumbi. O técnico Nuno Teixeira não contará com Iuri, suspenso, mas espera ter o restante do elenco disponível.



O Flamengo, por sua vez, ocupa a segunda posição do grupo com quatro pontos. A equipe começou com uma vitória expressiva sobre o Cruzeiro-PB, mas foi derrotada pelo Zumbi de Alagoas, o que complicou sua situação no grupo. O técnico Raphael Bahia pode realizar ajustes na equipe para garantir a vitória e a classificação direta.

EC São Bernado e Flamengo se enfrentam neste sábado (11) (Foto: Nayra Halm / Foto do Jogo)

Confira as informações do jogo entre EC São Bernardo e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

EC SÃO BERNADO X FLAMENGO

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EC SÃO BERNADO: Luan; Ismael, Sorriso, Vitorino e Isaque; Filipe, Murilo Barros e Gabriel Scher; Vitinho, Kauã Chaudar e Kaiki. Treinador: Nuno Teixeira.

FLAMENGO: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano; Luis Aucélio, Pedro Leão e Joshua; Douglas Telles, Bill e Felipe Lima. Técnico: Raphael Bahia.