Dinamo Zagreb x Celtic: onde assistir e horário do jogo da Champions League

Dinamo Zagreb e Celtic se enfrentam nesta terça-feira (10), às 14h45 (horário de Brasília), no Stadion Maksimir, em Zagreb, na Croácia. A partida é válida pelo sexta rodada da Champions League e terá transmissão ao vivo da Prime Video (streaming) e Paramont+ (streaming). ➡️ Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

A equipe da casa se encontra na 23° colocação na tabela do campeonato, com sete pontos acumulados. Nos últimos cinco jogos, foram duas derrotas, duas vitórias e um empate. O Celtic, por sua vez, está um pouco acima do adversário, na 20° posição com apenas um ponto a mais.

O Dinamo Zagreb enfrenta o Celtic nesta terça (10) (Foto: Divulgação / Dinamo Zagreb)

✅ FICHA TÉCNICA

DINAMO ZAGREB X CELTIC

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadion Maksimir, em Zagreb, na Croácia

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming) e Paramont+ (streaming)

🟨 Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

🚩 Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz

🖥️ VAR: Johann Pfeifer (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DINAMO: Zagorac; Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Pavic; Mbuku, Baturina, Pjaca; Kulenovic. Técnico: Nenad Bjelica.

CELTIC: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Valle; Bernardo, McGregor, Hatate; Kuhn, Furuhashi, Maeda. Técnico: Brendan Rodgers.

