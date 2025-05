Cuiabá x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Cuiabá x Operário-PR CEC OPE 7ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora domingo, 11 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO) Var Elmo Alves Resende Cunha (GO) Onde assistir

Cuiabá e Operário-PR se enfrentam neste domingo (11), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O confronto, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Disney+ e ESPN.

O Dourado começou a rodada na quarta posição, com 12 pontos. O Fantasma está bem atrás, com sete pontos, na 14ª colocação.

Como chegam os dois times?

O Cuiabá chega de empate em 1 a 1 com o CRB, fora de casa - o resultado fez a equipe sair da vice-liderança. Como mandante, o Dourado tem vitórias diante do Athletico e da Ferroviária, além de uma empate com o Avaí.

O técnico Guto Ferreira tem o retorno do meio-campista Denilson, que cumpriu suspensão. Ele deve entrar na vaga de Patrick de Lucca.

O Operário-PR vem de vitória por 1 a 0 diante do América-MG, em casa, e encerrou um jejum de cinco jogos na temporada - quatro deles pela Série B. O último triunfo tinha acontecido na estreia contra o Criciúma, fora.

Para o jogo, o treinador Bruno Pivetti tem a volta do zagueiro Joseph, suspenso no último jogo, na vaga de Miranda. Por outro lado, o lateral-direito Thales Oleques foi vetado pela contusão sofrida na última partida, e o substituto imediato, Diogo Mateus, também está fora com um estiramento na coxa. O volante Zuluaga deve ser improvisado no setor, e Neto Paraíba entra no meio. Já o atacante Rodrigo Rodrigues, que perdeu a posição diante do Coelho, cumpre suspensão

Cuiabá e Operário-PR decidiram a Série C, em 2017. Foto: Ascom/Cuiabá

Confira as informações do jogo entre Cuiabá x Operário-PR:

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X OPERÁRIO-PR

7ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 11 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO CUIABÁ (Técnico: Guto Ferreira)

⁠Mateus Pasinato, Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro, Patrick de Lucca e Max; Juan Christian, Pedrinho e Derik Lacerda.

ESCALAÇÃO DO OPERÁRIO-PR (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Zuluaga, Joseph, Allan Godói e Cristiano; Jacy, Neto Paraíba e Boschilia; Allano, Marcos Paulo e Daniel Amorim.