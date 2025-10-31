Mais de 55 mil ingressos vendidos para Cruzeiro x Vitória

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (30), que mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para a partida de sábado (1º), contra o Vitória, às 16h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa de público para o jogo agora supera os 60 mil torcedores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O clube celeste também informou que os setores Amarelo, Vermelho, Roxo e Laranja inferior estão esgotados. Somente se houver compras não concluídas é que os ingressos para esses setores voltarão a ficar disponíveis. No momento, há bilhetes apenas para o setor Laranja inferior.

Nesta temporada, o Cruzeiro contou com público superior a 60 mil presentes no Mineirão somente em clássicos contra o Atlético-MG, com torcida única. Foram 61.584 torcedores, novo recorde do estádio, na vitória por 2 a 0 pelas quartas de final da Copa do Brasil; 61.106 presentes no empate por 0 a 0 pelo turno do Brasileirão; e 60.834 torcedores na partida pela primeira fase do Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Com essa venda antecipada, o Cruzeiro já garantiu que atingirá a marca de 1 milhão de torcedores em seus jogos no Mineirão na temporada. Até aqui, o público total está em 970.664 presentes, em todas as competições de 2025.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a venda para os torcedores do Vitória é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro está a duas vitórias de garantir vaga na Libertadores de 2026

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Vitória: