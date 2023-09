O Cruzeiro vive uma situação complicada no Brasileirão. São sete rodadas sem vitórias que culminaram na demissão do técnico Pepa. Ainda sem definição de novo comandante, a equipe precisa do resultado para se afastar da zona do rebaixamento. Atualmente, o time em 25 pontos, apenas quatro a mais que o Santos, 17° colocado. O volante Ian Luccas e o zagueiro Lucas Oliveira voltaram a treinar e estão a disposição do técnico interino Fernando Seabra.