Brasil x Japão feminino: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Brasil recebe novamente o Japão em partida amistosa antes da convocação final para Copa América 2025. Desta vez, as equipes se enfrentarão nesta segunda-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida terá a transmissão exclusiva do SporTv (canal fechada).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dudinha durante amistoso da Seleção Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CBF)

As seleções voltam a se enfrentar após realizarem o primeiro amistoso na última sexta-feira (30), na Neo Química Arena. Na ocasião, o Brasil venceu pelo placar de 3 a 1 e com dois gols de Dudinha e um de Kerolin.

➡️Com show de Dudinha, Seleção feminina vence o Japão em São Paulo

O jogo será o último da Seleção Brasileira antes da antes da convocação final para Copa América 2025. O treinador Arthur Elias deve manter o time titular para o segundo amistoso, porém, Marta, que voltou a ser convocada nessa última lista, pode ser novidade entre as titulares.

continua após a publicidade

O Japão, por sua vez, perdeu a invencibilidade em 2025 diante da Seleção Brasileira. Em fevereiro deste ano, a seleção japonesa conquistou a tradicional She Believes Cup após uma campanha impecável. Agora, as japonesas se preparam para a Copa do Leste Asiático, que acontece no mês de julho.

➡️ CBF faz proibição inusitada em jogo da Seleção feminina

Confira as informações do jogo entre Brasil x Japão feminino

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X JAPÃO - AMISTOSO

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de junho, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Arthur Elias):

Lorena; Fê Palermo, Isa Haas, Mariza e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Dudinha; Kerolin, Gio e Luany

JAPÃO (Técnico: Nils Nielsen):

Ayaka Yamashita; Saki Kumagai, Hiraku Kitagawa e Moeka Minami; Toko Koga, Fuga Nagano, Hinata Miyazawa, Aoba Fujino e Momoko Tanikawa; Mina Tanaka e Maika Hamano.