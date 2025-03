Cruzeiro x Grêmio (Feminino): onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela estreia do Campeonato Brasileiro Feminino neste domingo (23). A bola começa a rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). O confronto terá a transmissão exclusiva da TV Brasil (canal aberto).

(Foto: Dan Costa/Cruzeiro)

Na última partida disputada, as Cabulosas foram eliminadas da semifinal da Supercopa do Brasil Feminino contra o Corinthians em um jogo de arbitragem polêmica. Ao lado de sua torcida, o clube mineiro busca os três pontos para largar na frente pelo Campeonato Brasileiro.

O Grêmio, por sua vez, foi derrotado no primeiro jogo da temporada. O Tricolor Gaúcho também perdeu para o Corinthians na Supercopa do Brasil Feminino e foi eliminado nas quartas de final da competição. A treinadora Thaissan Passos confirmou que o time vai jogar com a marcação alta e a saída rápida para o ataque.

Tudo sobre Cruzeiro Feminino x Grêmio Feminino

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X GRÊMIO

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

📆 Data e horário: domingo, 23 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias): Camila; Isabela, Isa Haas, Camila Ambrózio (Paloma Maciel) e Clara; Rebeca, Gisseli (Pri Back) e Lorena Bedoya; Byanca Brasil, Marília e Leticia

continua após a publicidade

GRÊMIO: (Técnica: Thaissan Passos): Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos (Jessica Peña) e Daniela Montoya; Camila Pini, Drika (Maria Dias) e Giovaninha; Yamila Rodríguez