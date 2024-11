Criciúma x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Criciúma e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Tigre ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, enquanto o Leão é o 13º colocado, com 38 pontos.

Equipe do Vitória busca assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana e livrar as chances de rebaixamento no Brasileirão Foto: Jhony Pinho/AGIF

Criciúma x Vitória: principais informações do confronto

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Vitória

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo (Alisson), Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Marcelo Hermes; Newton, Barreto, Allano, Fellipe Mateus (Pedro Rocha), Matheusinho, Arthur Caíke (Bolasie)

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Luan, Filipe Machado (Willian Oliveira), Matheuzinho; Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito, Alerrandro.