Na luta para se livrar do rebaixamento, Criciúma recebe o Flamengo, nesta quarta-feira (4), no Majestoso, em Criciúma (SC). As equipes entram em campo, às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. A transmissão do duelo será feita pelo Premiere.

Na tabela, o Flamengo está com 66 pontos e ocupa o terceiro lugar. Já na luta para sair do Z4, o Criciúma precisa dos três pontos para se manter na disputa e continuar na Série A. Até o momento, o Tigre está com 38 pontos, na 17ª colocação.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X FLAMENGO

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Airton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo (Allan), Erick Pulgar e Carlos Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

