Criciúma x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Criciúma x Coritiba CRI CFC 9ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora Segunda-feira, 26 de maio, às 19h (de Brasília) Local Heriberto Hülse, em Criciúma (SC) Árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS) Assistentes Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Marcelo Grando (MS) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Criciúma e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h (horário de Brasília), no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O confronto, válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da ESPN e Disney+.

continua após a publicidade

O Tigre começou a rodada no limite da ZR, na 16ª colocação, com seis pontos. O Coxa ocupa a sétima colocação, com 13 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam os dois times?

O Criciúma vem de eliminação com goleada por 6 a 0 para o Bragantino, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, o time perdeu de 1 a 0 do CRB, fora, na última rodada, e não vence há cinco jogos. A única vitória foi na terceira rodada por 4 a 0 diante do Athletic, em casa.

- Como é que a gente vai falar de acesso depois de um jogo desse? Como é que a gente vai falar que o objetivo é esse? Então vamos sim, lavar nossas roupas sujas, cobrança ela sempre tem que existir porque o futebol é feito de cobrança. A corda tem que ser esticada, mais do que já estava - declarou Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Tigre.

continua após a publicidade

O Coritiba chega de vitória por 1 a 0 contra o América-MG, em casa, e se recuperou de duas derrotas seguidas para Ferroviária (2x1) e Goiás (1x0), ambas fora de casa. Como visitante, o Coxa tem uma vitória e três revezes.

O técnico Mozart tem a baixa do zagueiro Aquino, machucado - Maicon entra na sua vaga. Por outro lado, ele conta com o retorno de Lucas Ronier, reintegrado após ato de indisciplina, que deve pegar o lugar de Nicolas Careca.

continua após a publicidade

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Criciúma x Coritiba, pela Série B de 2019. Foto: Caio Marcelo/CEC

Confira as informações do jogo entre Criciúma x Coritiba, pela Série B:

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X CORITIBA

9ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: Segunda-feira, 26 de maio, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Marcelo Grando (MS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista)

⁠Kauã; Rodrigo, Benevenutto e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Morelli (Zé Gabriel), Juninho e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Neto Pessoa (Sassá).

ESCALAÇÃO DO CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Vini Paulista (Nicolas Careca), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.