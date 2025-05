Ficha do jogo CRB CRI 8ª RODADA SÉRIE B Data e Hora domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília) Local Rei Pelé, em Maceió, Alagoas Árbitro Alisson Sidnei Furtado Onde assistir

CRB e Criciúma se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. O confronto é válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão de ESPN e Disney+ (streaming).

As equipes vivem uma situação diferente na tabela de classificação do campeonato. Enquanto os mandantes estão em sexto lugar com 12 pontos, sendo três vitórias, três empates e apenas uma derrota, os visitantes estão próximos da zona de rebaixamento. Com apenas seis pontos, o Criciúma tem apenas uma vitória, três empates e três derrotas e precisa bater o CRB para se distanciar da degola.

(Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X CRICIÚMA

8ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Eduardo Barroca): Matheus Albino; Hayner (Weverton), Henri, Luís Segovia e Matheus Ribeiro; Higo Meritão, Lucas Kallyel (Rafinha) e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano.

CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista): Kauã; Marcinho, Benevenuto, Rodrigo, Castán e Marcelo Hermes; M. Trindade, Morelli e Juninho; Werik Popó e João Carlos (Diego Gonçalves).