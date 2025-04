Ficha do jogo COR VIL 1º Rodada Série B Data e Hora Sábado, 5 de Abril - 16h (de Brasília) Local Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Lucas Canetto Bellote Assistentes Daniel Marques e Leandra Aires Onde assistir

Coritiba e Vila Nova se enfrentam neste sábado (5), pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será realizado no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e está marcado para começar às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Disney+ (streaming), ESPN (canal fechado) e RedeTV! (canal aberto).

O Coritiba chega com grande expectativa para a estreia, após um 2024 de altos e baixos na competição. O time paranaense, quer começar com o pé direito nesta Série B. Com reforços no elenco e uma comissão técnica motivada, o Coxa entra em campo para conquistar os três primeiros pontos da competição.

Nicolas Careca, jogador do Coritiba, comemora seu gol durante partida amistosa contra o Santos. Foto: Robson Mafra/AGIF

Já o Vila Nova, que também vem de um 2024 com desempenho irregular, busca a recuperação e um início sólido nesta edição da Série B. O time goiano, que se manteve distante da briga pelo acesso nas últimas temporadas, espera surpreender e dar início a um projeto de recuperação. O Vila Nova chega para o duelo contra o Coritiba visando somar pontos importantes fora de casa.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Vila Nova pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X VILA NOVA

1º RODADA - SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

📺 Onde assistir: Disney+, ESPN e RedeTV!

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA: Pedro Rangel; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez, Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Gustavo Coutinho

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva