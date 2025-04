Coritiba x Novorizontino: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Coritiba entra em campo nesta quarta-feira (16), às 21h (horário de Brasília), no Couto Pereira, para enfrentar o Novorizontino. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Coxa iniciou a campanha na competição com duas vitórias seguidas — sobre Vila Nova e Chapecoense — e busca manter o embalo após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense.

Do outro lado, o Novorizontino também chega invicto. Na estreia, empatou fora de casa com o Avaí e, no último sábado (12), bateu o Volta Redonda por 1 a 0, no interior paulista. A partida marcou a estreia do técnico Umberto Louzer, que deve repetir a formação vitoriosa.

continua após a publicidade

+ Defensor sofre nova lesão, e Palmeiras tem problema para sequência no Brasileirão

O Coritiba, por sua vez, tem desfalques. O lateral-direito Alex Silva está suspenso após ser expulso na última rodada. Bruno Melo, substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre a Chape, é dúvida devido a dores musculares.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X NOVORIZONTINO

3ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

📆 Data e horário: Quarta-feira, 16 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Couto Pereira (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

🚩 Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Inacio Barreto da Camara (AP)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Rangel; Diogo Batista, Aquino, Maicon e Zeca; Ruan Assis, Filipe Machado, Sebastián Gómez e Nicolas Careca; Coutinho e Josué.

NOVORIZONTINO (Técnico: Umberto Louzer)

Airton; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Luís Oyama, Dantas e Matheus Frizzo; Waguininho e Robson.