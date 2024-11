O América-MG anunciou nesta terça-feira (19) a demissão do técnico Lisca e de seu assistente Márcio Hahn. O desligamento do treinador acontece um dia após a derrota para o Ceará, válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ambas as partes tinham um acerto interno para uma renovação contratual caso o clube conquistasse o acesso para a Séria A do Campeonato Brasileiro de 2025. Porém, as chances de voltar a primeira divisão da competição nacional acabaram na noite desta segunda-feira (18), com a derrota por 1 a 0 para o Ceará - rival direto na disputa.

A equipe mineira está na nona colocação, com 55 pontos - oito a menos que Ceará e Sport, quarto e quinto colocados, respectivamente. Diogo Giacomini comanda o time na última rodada do B, da Série B.

Nota completa do América-MG

Lisca não é mais o técnico do América-MG (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

