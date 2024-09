Coritiba x Goiás: estatísticas, escalações e onde assistir

Coritiba e Goiás se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (27), Coritiba e Goiás se enfrentam pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, ambas as equipes saíram com um ponto do confronto, já que empataram em 1 a 1. O Lance! te conta as estatísticas de Coritiba e Goiás, além das prováveis escalações e onde você pode assistir ao duelo.

Após empate no primeiro turno, Coritiba e Goiás voltam a se enfrentar pela Série B; Confira as estatísticas do jogo (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Estatísticas de Coritiba e Goiás

O Coritiba chega para o jogo de hoje após vitória na última rodada da Série B ao bater o Ituano por 1 a 0 fora de casa, em Itu. No entanto, o Coxa vem em uma fase inconsistente com apenas duas vitórias em cinco jogos, incluindo uma derrota para o lanterna da competição, Guarani. Os seis pontos do Coritiba, dos últimos 15 disputados, vieram justamente nas duas últimas rodadas e a equipe paranaense espera seguir com a boa fase contra o Goiás. O Coritiba se encontra atualmente na oitava posição da competição, com 40 pontos.

Já o Goiás é o atual 12º colocado da Série B do Brasileirão, com 37 pontos acumulados em 28 rodadas disputadas. Na última rodada da competição, o time goiano perdeu para o Mirassol, em casa, pelo placar de 1 a 0. A equipe do Goiás também vem em uma fase bem instável no campeonato com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, que foi contra o Avaí, no dia 13 de setembro.

Palpites para o jogo

A partida entre as equipes deve ser equilibrada, mas o momento é do Coxa, que vem embalado por duas vitórias seguidas, além de encostar cada vez mais nos líderes da competição. Confira em tempo real as estatísticas de Coritiba e Goiás.

⚽Escalações prováveis de Coritiba e Goiás

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Maurício Antônio e Bruno Melo; Zé Gabriel, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Robson e Júnior Brumado - Técnico: Jorginho.

Goiás

Tadeu; Diego, Messias, Edson Felipe (David Braz) e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu (Thiago Galhardo) e Welliton Mateus - Técnico: Vagner Mancini.

Saiba onde assistir ao confronto

O jogo terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do canal por pay-per-view do Premiere.

