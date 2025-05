O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (2), Dorival Júnior comandou um treinamento no CT Dr. Joaquim Grava. Memphis participou da atividade e deve retornar ao time para o duelo com os gaúchos.

A atividade foi dividida em três etapas. Primeiro, os jogadores fizeram um trabalho físico na academia. Posteriormente, os atletas foram ao gramado do centro de treinamento, onde realizaram um aquecimento.

Dorival Júnior promoveu uma atividade tática para os jogadores do Corinthians. O treinamento marca o fim da primeira semana do treinador no comando do Timão. Para terminar, os atletas do clube alvinegro realizaram um trabalho de bola parada ofensiva e defensiva.

O duelo contra o Internacional será a segunda partida de Dorival Júnior pelo Corinthians. A estreia foi na quarta-feira (30), uma vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil, quando a equipe atuou com os reservas.

O treinador deve escalar o Timão com força máxima para o confronto. O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

Memphis deve ser novidade do Timão no Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Compromisso pelo Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Internacional neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela, enquanto a equipe gaúcha aparece em 6º lugar.

Será a primeira partida do clube alvinegro sob o comando de Dorival Júnior na competição nacional. O treinador tem a missão de mudar o astral do Corinthians no torneio. Na última rodada, o Timão foi derrotado por 4 a 0 para o Flamengo, no Maracanã.