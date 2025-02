Corinthians encaminha empréstimo de Pedro Raul para clube da Série A

Pedro Raul, atacante do Corinthians, está próximo de deixar o Timão para defender o Ceará. A negociação começou na semana passada, mas será concretizada até o sábado (22). A tendência é que o jogador viaje para Fortaleza no domingo (23).

A informação foi noticiada pela "Record" e confirmada pelo Lance!. Inicialmente, o jogador estava reticente sobre a negociação e queria permanecer no Corinthians. A diretoria do Timão, por outro lado, acredita que a transferência pode aliviar a folha salarial do clube.

Com uma semana para o fim da janela de transferências, que se encerra na sexta-feira (28), as partes aceleram as negociações. O acordo ainda não foi assinado, mas a tendência é que o contrato tenha duração até o fim da temporada, com o Ceará arcando com 70% dos salários de Pedro Raul e o Corinthians pagando o restante.

Contratado em 2024, o atacante de 28 anos tem vínculo com o Corinthians até 2028. O jogador custou 5 milhões de dólares (R$ 28,4 milhões na cotação atual), mas ainda não correspondeu às expectativas. Desde sua chegada ao clube, disputou 38 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Pedro Raul está perto de deixar o Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Oscilação no Corinthians

O atacante iniciou o ano dando esperanças à Fiel. No primeiro jogo da temporada, Pedro Raul entrou no decorrer da partida e marcou o gol da vitória do Timão sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na ocasião, o jogador deu entrevista feliz com a nova fase.

— Saíram notícias de que eu não havia sido inscrito, mas acabei inscrito no Paulistão. Tinha o foco de voltar a ser protagonista, no ano passado aprendi muito. Voltei com outra cabeça e outro foco para ajudar a equipe dentro de campo — disse o atacante.

Entretanto, com o passar das partidas, Pedro Raul não repetiu o bom desempenho e não balançou mais as redes ao longo do Campeonato Paulista. O jogador passou a ter menos oportunidades com Ramón Díaz, que explicou a falta de espaço do jogador.

— Explicação sobre Pedro Raul é explicação técnica. Temos 32 jogadores, temos que escolher 23. Para nós esses (relacionados) eram os 23 e por isso estão aqui — disse o treinador em entrevista coletiva após a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta por 1 a 0, no final de janeiro.