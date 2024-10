Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 20:00 • Redação do Lance!

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (17), pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h (de Brasília) e terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Corinthians e Athletico-PR se enfrentarão pela 30ª rodada do Brasileirão 2024 (Foto: Robson Mafra/AGIF)

A equipe de Ramón Díaz ocupa a décima oitava posição na tabela do campeonato, com 29 pontos, e luta contra a zona de rebaixamento. Em situação parecida na parte de baixo da tabela, o Furacão está no décimo quinto lugar, com 31 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Corinthians e Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x ATHLETICO-PR

30ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, no São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Fabricio da Silva (GO) e Leone Rocha (GO)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Depay e Yuri Alberto.

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel (Marcos Victor); Cuello, Gabriel, Erick e Fernando; Zapelli (Christian), Canobbio e Pablo (Mastriani).

