Copenhagen x Napoli: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela 7ª rodada da fase de liga
Copenhagen e Napoli se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Estádio Parken, em Copenhague (DIN), com transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Copenhagen chega ao confronto em bom momento, com três vitórias nas últimas cinco partidas em todas as competições, incluindo o triunfo por 2 a 0 sobre o Esbjerg antes da pausa de inverno. Na Champions League, após um início irregular, a equipe engatou vitórias consecutivas sobre Kairat e Villarreal e apresenta desempenho consistente em casa, tendo marcado no segundo tempo em cada um dos últimos 11 jogos como mandante na competição.
O Napoli desembarca na capital da Dinamarca após vencer o Sassuolo por 1 a 0 no Campeonato Italiano, resultado que ampliou a sequência invicta para oito jogos, com cinco vitórias e três empates. Apesar da solidez defensiva recente, o desempenho como visitante na Champions League é negativo, com três derrotas em três partidas fora de casa.
Tudo sobre o jogo entre Copenhagen e Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Copenhagen 🆚 Napoli
7ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Parken, em Copenhague (DIN)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Irfan Peljto
🚩 Assistentes: Senad Ibrišimbegovic, Davor Beljo e Milos Gigovic (quarto árbitro)
📺 VAR: Ivan Bebek (VAR1) e Matej Jug (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Copenhagen (Técnico: Jacob Neestrup)
Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki e Marcos López; Clem e Madsen; Larsson, Elyounoussi e Achouri; Viktor Dadason.
Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus e Mathías Olivera; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Spinazzola; Noah Lang e Antonio Vergara; Hojlund.
