Copa Verde, Campeonato Maranhense e Rondoniense: saiba onde assistir as finais desta quarta-feira

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A bola vai rolar nesta quarta-feira para diversas finais espalhadas pelo Brasil. São os casos da Copa Verde, do Campeonato Maranhense e do Campeonato Rondoniense. Confira abaixo tudo sobre onde assistir, horário e boas histórias sobre as decisões.

VILA NOVA X PAYSANDU

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de maio de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: não terá transmissão pela TV ou serviços de streaming definidos, ao menos por enquanto. A exibição da partida deverá ser de responsabilidade dos clubes envolvidos na decisão.

O torcedor do Paysandu já comprou faixas de campeão da Copa Verde. Só um milagre tira esse título do Papão, tendo em vista que a equipe goleou por 6 a 0 na primeira partida da final.

Com o hat-trick, no primeiro jogo da final, o atacante Nicolas alcançou a marca de cinco gols na Copa Verde. Porém, os dados do centroavante do Papão não param por aí. Por exemplo: o jogador é o vice-artilheiro do Brasil, atrás somente de Pedro, do Flamengo, que tem 20 gols em jogos.

Nicolas tem 17 gols em 26 jogos e supera atacantes renomados como Júnior Santos, Germán Cano, Gabigol, Vegetti, Tiquinho Soares e Endrick.

SAMPAIO CORRÊA X MARANHÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de maio de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Castelão, São Luís (MA);

📺 Onde assistir: TV Sampaio.

Sampaio Corrêa e Maranhão se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense após as finais serem alvo de polêmica. Na ocasião, o MAC eliminou o Tuntum, que perdeu pontos por entrar em campo com um jogador irregular.

O Maranhão chegou a empatar num primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense com o Sampaio Corrêa. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou a final, contra a Bolívia Querida, e a semifinal, contra o Tuntum. Com isso, o Moto Club se tornou um dos semifinalistas, mas também acabou sendo eliminado pelo MAC.

BARCELONA X PORTO VELHO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de maio de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Aluízio Ferreira, Porto Velho (RO);

📺 Onde assistir: sem informações sobre a transmissão.

O atrativo desta para esta final do Campeonato Rondoniense também fica por conta do poder ofensivo do Porto Velho. Luan Vianna e Marco Goiano lideram a artilharia da competição. Ambos possuem sete gols cada.