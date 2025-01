Como x Udinese: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Italiano

Como e Udinese se enfrentam nesta segunda-feira (20), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na Itália, pela 21° rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 16h45 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Disney+

A equipe da casa se encontra na 15° colocação, com 19 pontos acumulados. Na última rodada foi derrotada pelo Milan por 2 a 0 e precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

O Udinese, por sua vez, está um pouco acima do adversário, na 10° posição, com 26 pontos. A equipe empatou nas últimas três rodadas, inclusive com o Atalanta no sábado (11), em uma partida sem gols.

Nas últimas três vezes que os clubes se enfrentaram, todas foram para o Udinese. A última vez que o Como venceu o adversário foi no dia 30 de novembro de 1986.

Tudo sobre o jogo entre Como e Udinese (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

COMO x UDINESE

21ª RODADA- CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: segunda- feira, 20 de janeiro de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na Itália;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado)

