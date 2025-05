João Fonseca atingiu a 57ª posição no ranking mundial do tênis, de acordo com a projeção de pontos, sua melhor colocação na carreira, após vencer na primeira rodada de Roland Garros. O tenista brasileiro subiu duas posições na classificação após derrotar Hurkacz na estreia do torneio francês nesta quarta-feira (28). A projeção considera os resultados atuais do Grand Slam, mas pode mudar conforme o desenvolvimento da competição. A ATP atualizará oficialmente o ranking somente após a conclusão do torneio.

O tenista brasileiro acumularia 949 pontos na classificação mundial com o resultado positivo obtido nas quadras de saibro parisienses. A vitória na fase inicial já garantiu a Fonseca um avanço significativo na lista da ATP.

Mais posições para João Fonseca subir

O desempenho do brasileiro tem atraído atenção no circuito internacional. Torcedores presentes no complexo de Roland Garros chegaram a deixar partidas na quadra principal para acompanhar o jogo de Fonseca.

Se vencer seu próximo compromisso, o brasileiro pode subir mais três posições e chegar ao 54º lugar na classificação mundial, dependendo dos resultados de outros tenistas. Em caso de título no torneio francês, Fonseca alcançaria 2.899 pontos, pontuação suficiente para colocá-lo entre os 20 melhores do mundo.

O próximo desafio do brasileiro será contra o francês Pierre-Hugues Herbert. A partida está marcada para quinta-feira, às 11h (horário de Brasília). Uma vitória neste confronto representará mais um avanço na carreira do tenista.

João Fonseca na vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)

