Colômbia x Peru: onde assistir, horário e prováveis escalações

Colômbia e Peru se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 17h30 (de Brasília), no Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla, na Colômbia. O confronto é válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e terá a transmissão do SporTV (TV por assinatura).

A Colômbia ocupa, atualmente, a sexta posição na tabela de classificação, com 20 pontos, enquanto o Peru vive uma situação complicada, já que está na penúltima, com apenas 10 pontos conquistados até aqui. Vale lembrar que são 10 seleções na disputa, sendo a sétima a ir para a repescagem, e as últimas três fora da zona de classificação.

Ficha do jogo COL PER ELIMINATÓRIAS 15ª RODADA Data e Hora sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 17h30 (de Brasília) Local Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla, na Colômbia Árbitro Onde assistir Não definido

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA X PERU

15ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA 2026



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla, na Colômbia;

📺 Onde assistir: SporTV (TV por assinatura).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo): Vargas; Munoz, Mina, Lucumi, Machado; Richard Ríos, Lerma, Asprilla; J Arias, Duran, James.

PERU (Técnico: Óscar Ibáñez): Gallesse; Advincula, Zambrano, Garces, Lopez; Aquino, Tapia, Carrillo; Polo, Guerrero, Reyna.