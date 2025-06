Novorizontino x Chapecoense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Novorizontino e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O confronto, válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+.

O Novorizontino ocupa a terceira colocação da competição, com 19 pontos, somando cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. A equipe marcou 13 gols e sofreu sete. Na última rodada, venceu o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa.

– É um jogo muito importante para nossa sequência. Estamos vindo de três vitórias seguidas e agora temos dois jogos em casa, onde temos de buscar essa sequência no G-4, que é muito importante. Tem muitos clubes na briga, mas a equipe vem se preparando bem. Acredito que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, mas confiamos muito na nossa equipe para manter essa sequência de vitórias e seguir pontuando no campeonato para seguir no G-4, esse é o nosso objetivo – comenta o meia-atacante Matheus Frizzo.

Já a Chapecoense está fora do G-4, mas segue na briga por uma vaga na Série A. A equipe soma 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

Novorizontino x Chapecoense na história

Chapecoense e Grêmio Novorizontino se enfrentaram seis vezes na história, com equilíbrio absoluto no retrospecto. Cada equipe conquistou duas vitórias, além de dois empates que completam o histórico do confronto.

Curiosamente, os mandantes não costumam levar vantagem nos duelos. Nos três jogos disputados na casa da Chapecoense, o Verdão do Oeste não venceu: foram dois empates e um triunfo do Novorizontino. Já no interior paulista, a Chapecoense leva a melhor, com duas vitórias e apenas uma derrota atuando fora de casa.

Novorizontino está no G4 (Foto: Divulgação/ Novorizontino)

Confira as informações do jogo entre Novorizontino x Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X CHAPECOENSE

SÉRIE B - 11ª RODADA

📆 Data e horário: Sexta-feira (06), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Gabriel Correia, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Willian Farias, Marlon Adriano e Matheus Frizzo; Nathan e Pablo Dyego. (Técnico: Umberto Louzer)

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Marcinho e Italo. (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)