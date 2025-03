Chile x Colômbia: onde assistir, horário e escalações

Ficha do jogo CHI EQU Eliminatórias 14ª Rodada Data e Hora 25/3, 21h Local Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago (CHI) Árbitro Gustavo Tejera Onde assistir

O Chile enfrenta o Equador, nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), em confronto válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo será no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, capital do Chile. A transmissão da partida será feita pelo SporTV 3. ➡️Clique para assistir no Sportv

A partida é crucial para ambas as seleções, que buscam uma vaga no mundial. O Chile, sob a liderança de Ricardo Gareca, ocupa a última posição na tabela, com 9 pontos em 13 jogos, e enfrenta a ausência de Alexis Sánchez. O Equador, por sua vez, está em segundo lugar, com 22 pontos, e vem de uma vitória contra a Venezuela.

Tudo sobre o jogo entre Chile e Equador (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chile x Equador

14ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, capital do Chile;

📺 Onde assistir: SporTV3 (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Gustavo Tejera (Uruguai)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (Uruguai)

⚽ ESCALAÇÕES

Chile (Técnico: Ricardo Gareca)

Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Vicente Pizarro Lucas Cepeda, Eduardo Vargas, Diego Valdés (Alexander Aravena)

Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)

Hernán Gallíndez, John Mercado, Félix Torres, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Jhegson Méndez, Alan Franco, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Pedro Vite (Kenny Arroyo), Enner Valencia