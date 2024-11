Chelsea x Arsenal: onde assistir, horário e prováveis escalações

(Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 18:11 • Londres

Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (10) em mais um clássico londrino pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, no oeste de Londres, na Inglaterra. A partida será transmitida pela ESPN (canal fechado) e no Disney+ (streaming).

Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (10) (Foto: Justin Tallis/AFP)

As equipes vivem momentos parecidos na competição e são visinhas na tabela. O Chelsea ocupa a 4ª posição, com vantagem no saldo de gols (oito contra seis) sobre os Gunners de Mikel Arteta, que aparecem em 5º lugar. Ambos os clubes possuem 18 pontos após 10 rodadas da Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA X ARSENAL

11° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 10 de novembro de 2024, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Stamford Bridge, no oeste de Londres, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHELSEA: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill e James; Caicedo, Lavia, Madueke, Nikunku e João Felix; Jackson.Técnico: Enzo Maresca

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Odegaard, Partey e Rice; Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

