Ceará x América-MG: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Ceará e América-MG se enfrentam nesta segunda (18), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 21h45 (de Brasília), no Estádio do Castelão, em Fortaleza, com transmissão do Premiere.

Ceará recebe o América-MG pela Série B do Brasileirão (Stephan Eliert / Ceará SC)

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X AMÉRICA-MG



37ª RODADA- Série B

📆 Data e horário: segunda-feira, 18 de novembro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Castelão, em Fortaleza

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Recalde (Mugni); Erick Pulga, Aylon, Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

AMÉRICA-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão, Nicolas; Alê, Juninho, Elizari, Daniel Júnior; Rodriguinho, Brenner. Técnico: Lisca.