Ficha do jogo 1ª rodada Libertadores (Fase de grupos) Data e Hora Terça-feira , dia 1 de abril, às 19h (de Brasilía) Local Estádio Misael Delgado, Valência (VEN) Árbitro Onde assistir

Carabobo e Estudiantes se enfrentam nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), Estádio Misael Delgado, em Valência (VEL), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A transmissão da partida será pelo Paramount+.

continua após a publicidade

O Carabobo participou da Libertadores em cinco edições anteriores, sendo a primeira em 1970. No total, disputou 8 partidas, com 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. No Campeonato Venezuelano, o time venceu o Rayo Zuliano por 1-0 na última partida.

O Estudiantes é um dos clubes maiores vencedores da Libertadores, com 18 participações e 4 títulos conquistados (1968, 1969, 1970 e 2009). No Torneo Apertura, o time argentino perdeu para o Barracas Central por 2-1 na última partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira as informações do jogo entre Carabobo e Estudiantes pela Libertadores; onde assitir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

Carabobo e Estudiantes

Libertadores - Fase de grupos (1ª rodada)

📆 Data e horário: terça-feira, 1 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEL);

📺Onde assistir: Paramount+

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Carabobo (Técnico: Diego Merino)

Lucas Bruera; Miguel Pernía, Leonardo Aponte, Paolo Chacón, Franyer Oliveros; Gustavo González, Edson Tortolero, Jimmy Congo; Francisco Apaolaza, Robert Hernández, Erickson Gallardo.

Estudiantes (Técnico: Eduardo Domínguez)

Matías Mansilla; Santiago Ascacíbar, Ramiro Funes Mori, Sebastián Boselli, Santiago Arzamendia; Gabriel Neves, Tiago Palacios, Eric Meza; Guido Carrillo, Lucas Alario, Mauro Méndez.

➡️Internacional: Rochet passou por cirurgia na mão esquerda