Brighton e Arsenal se enfrentam neste sábado (4), às 14h30 (de Brasília), no Amex Stadium, em Brighton & Hove (ING), em jogo válido pela 20ª rodada da Premier League. Os Gunners estão na segunda colocação, com 39 pontos, seis atrás do líder Liverpool (que tem um jogo a menos), e precisam vencer para dar sequência ao sonho do título. Pela frente, terão um complicado confronto com os Seagulls, que estão em décimo, com 32, cinco abaixo da zona de qualificação às competições europeias. O jogo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Brighton x Arsenal

20ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Amex Stadium, em Brighton & Hove (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (auxiliares); Sam Barrott (quarto árbitro); Darren England e Akil Howson (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRIGHTON (Técnico: Fabian Hürzeler)

Bart Verbruggen; Tariq Lamptey, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke e Pervis Estupiñán; Carlos Baleba e Matt O'Riley; Simon Adingra, Georginio Rutter e Kaoru Mitoma; João Pedro



❌ Desfalques: Danny Welbeck, Mats Wieffer, Evan Ferguson, James Milner e Ferdi Kadioglu (lesionados)

❓ Dúvidas: Jack Hinshelwood e Adam Webster (lesionados)



ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães e Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Declan Rice e Mikel Merino; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Leandro Trossard



❌ Desfalques: Jurrien Timber (suspenso); Ben White, Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka e Raheem Sterling (lesionados)