Brasil x Uruguai de basquete: onde assistir e horário pela AmeriCup

A seleção brasileira masculina de basquete encara a do Uruguai pela terceira rodada das Eliminatórias da AmeriCup 2025, nesta quinta-feira (21), na Arena Guilherme Paraense, o "Mangueirinho", em Belém, no Pará. O duelo começa às 20h (de Brasília), com transmissão do canal ESPN 2 e do streaming Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com duas vitórias nos dois primeiros jogos das Eliminatórias, Brasil e Uruguai entram em quadra mirando a vitória para encaminhar a classificação para a AmeriCup 2025, que será realizada na Nicarágua, ano que vem. Os três melhores de cada grupo se garantem no torneio.

➡️ Seleção Brasileira de Basquete convoca dois jogadores após cortes por lesão

O Brasil tem ausências para as partidas contra o Uruguai e Panamá - essa última acontecerá domingo, dia 24, novamente no Mangueirinho, às 20h. Sem Didi Louzada, Lucas Dias, Alexey e Gui Deodato, cortados por lesão, e Raul Neto, que pediu dispensa da seleção, o técnico da seleção brasileira, Aleksandar Petrovic, convocou Adyel, Crescenzi, Ruan Miranda, Lucas Atauri e Reynan como substitutos.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA ✅

Brasil x Uruguai

🗓️ Data: 21 de novembro de 2024, quinta-feira

⏰ Horário: 20h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Arena Guilherme Paraense, o "Mangueirinho", em Belém, no Pará

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

A Seleção Brasileira masculina de basquete durante as Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação/Fiba)<br>

CONVOCADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA AS PARTIDAS CONTRA URUGUAI E PANAMÁ:

Lucas Atauri - Paulistano-SP

Adyel Borges - São José-SP

Elinho - Corinthians-SP

Georginho - SESI Franca-SP

Ruan Miranda - Flamengo-RJ

Reynan - Pinheiros-SP

Zu Júnior - SESI Franca-SP

Crescenzi - Paulistano-SP

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR

João Marcelo “Mãozinha” - Memphis Hustle-EUA

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE

Mathias Alessanco - Bétis-ESP

Nathan Mariano - SESI Franca-SP