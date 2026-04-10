Brasil x Argentina: onde assistir e horário do jogo do Sul-Americano Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 volta a campo nesta sexta-feira (10), às 20h, novamente no Estádio Ameliano Villeta, pela quarta rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Americano da categoria, realizado no Paraguai. A partida será transmitida pelo "Sportv".

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Disputa no ataque aumenta dúvidas de Ancelotti para convocação do Brasil

O duelo será contra a Argentina, no maior clássico de futebol do continente e vale a liderança da chave. As duas equipes estão empatadas com seis pontos após dois jogos, mas o Brasil lidera pelos critérios de desempate: marcou nove gols e sofreu apenas um, com saldo de oito gols.

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O Brasil folgou na rodada passada, mas vem de duas goleadas na competição. Na primeira rodada, o time comandado por Eduardo Patetuci goleou a Bolívia por 5 a 0.

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Ficha do jogo BRA ARG 4ª Rodada Sul-Americano Sub-17 Data e Hora Sexta-feira, 10 de abril, às 20h (de Brasília) Local Estádio Ameliano Villeta (PAR) Árbitro Onde assistir Sportv

Na rodada seguinte, o time sofreu seu único gol na competição após sair atrás no marcador contra o Peru, mas virou o placar e venceu por 4 a 1.

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Já a Argentina chega ao confronto após vencer o Peru, também por 4 a 1 na primeira rodada, e depois bater a Venezuela por 3 a 2 na última rodada.

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João Bezerrra, do Internacional, comemora gol marcado contra o Peru (Foto: Nelson Terme/CBF)

Brasil e Argentina também se enfrentaram no último Sul-Americano, em 2023. Na primeira fase, a Seleção Brasileira levou a melhor e venceu por 3 a 2. Mas no mata-mata os argentinos deram o troco e venceram por 3 a 0.

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Em busca do tricampeonato consecutivo, o Brasil detém o recorde de títulos no Sul-Americano Sub-17: 14, dez a mais que a Argentina, segunda colocada.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam diretamente para as semifinais, além de garantirem vaga para a Copa do Mundo da categoria, a ser disputada no fim de 2026, no Catar.