Bragantino x Sport: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Confira as principais informações do duelo válido pela 23ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Bragantino e Sport se enfrentam neste domingo (14), a partir das 11h (de Brasília) tentando afastar a má fase no Brasileirão. Enquanto a equipe de Bragança Paulista venceu apenas um dos últimos oito jogos, a equipe de Recife amarga a lanterna e saiu vitoriosa somente uma vez nas 20 partidas que disputou até aqui. O confronto, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, será o único da manhã de domingo e terá transmissão exclusiva pelo Premiere.
Relacionadas
➡️Confira a classificação e faça a simulação do Campeonato Brasileiro
Ficha do jogo
Como chegam os dois times
Depois de iniciar bem o Campeonato Brasileiro, o Bragantino vive má fase e despencou para a oitava colocação. O técnico Fernando Seabra quer aproveitar o duelo em casa com o lanterna para voltar a vencer e melhorar na tabela.
O treinador, contudo, tem problemas para definir o time. O meia Praxedes sentiu a coxa direita em treinamento no sábado passado e não participou das atividades com o restante do grupo esta semana. Assim, é provável que fique de fora do jogo do Bragantino com o Sport.
Outros dois jogadores também estão entregues ao departamento médico: o zagueiro Eduardo e o atacante Isidro Pitta.
No Sport, apesar da péssima campanha no Brasileirão, o técnico Daniel Paulista tem boas notícias para o jogo deste domingo. O zagueiro Rafael Thyere, que se recuperava de uma fratura na face, voltou a treinar normalmente. O volante Rivera, que vinha sendo poupado por desgaste físico, também está à disposição.
➡️Clique para assistir no Premiere
Tudo sobre o jogo entre Bragantino e Sport (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bragantino 🆚 Sport
23ª rodada — Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, dia 14 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📺VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Erick Ramires, Fabinho, Luan Barbosa, Jhon Jhon e Ignacio Laquintana; Eduardo Sasha.
Sport (Técnico: Daniel Paulista
Gabriel Vasconcelos; Mateus Alexandre, Rafael Thyere, Renan Menezes e Aderlan; Zé Lucas, Christian Rivera, Matheusinho, Lucas Lima e Lucas Pereira; Diego Lacerda.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias