Bournemouth x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Bournemouth e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira (16), em partida válida pela 16ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) no Vitality Stadium.

West Ham encara o Bournemouth pela Premier League (Photo by Adrian Dennis / AFP)

O Bournemouth é o oitavo colocado na Premier League, com 24 pontos a equipe vem com a sequência de duas derrotas e três vitórias. Em contrapartida, o West Ham é o 14º com 18 pontos e duas vitórias nos últimos cinco jogos.

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth x West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bournemouth x West Ham

16ª RODADA- Premier League

📆 Data e horário: segunda, 16 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Vitality Stadium, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Disney+ e ESPN

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOURNEMOUTH: Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez; Christie e Cook; Semenyo, Kluivert e Tavernier; Evanílson. Técnico: Andoni Iraola

WEST HAM: Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Emerson Palmieri; Álvarez e Soucek; Kudus, Soler (Lucas Paquetá) e Summerville; Bowen. Técnico: Julen Lopetegui