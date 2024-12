Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (15/12/2024)

Neste domingo (15), os destaques dos jogos de hoje ficam com as rodadas dos campeonatos europeus. O grande atrativo do dia fica com o clássico da cidade de Manchester entre City e United, pela Premier League, marcando o primeiro encontro de Pep Guardiola com Rubén Amorim. PSG e Lyon também fazem um bom confronto pelo Campeonato Francês.

continua após a publicidade

O PSG encara o Lyon após vitória na Champions contra o RB Salzburg; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Franck FIFE / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 15 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês

11h: Brighton x Crystal Palace - ESPN e Disney+

13h30: Manchester City x Manchester United - ESPN e Disney+

16h: Southampton x Tottenham - ESPN e Disney+

16h: Chelsea x Brentford - Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Espanhol

10h: Atlético de Madrid x Getafe - ESPN 4 e Disney+

12h15: Alavés x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+

14h30: Villarreal x Betis - Disney+

14h30: Real Sociedad x Las Palmas - Disney+

17h: Barcelona x Leganés - Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Italiano

8h30: Lecce x Monza - Disney+

11h: Bologna x Fiorentina - Disney+

11h: Parma x Hellas Verona - Disney+

14h: Como x Roma - Disney+

16h45: Milan x Genoa - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30: Heidenheim x Stuttgart - Canal GOAT e OneFootball

13h30: Borussia Dortmund x Hoffenheim - TV Cultura, CazéTV e OneFootball

15h30: RB Leipzig x Eintracht Frankfurt - OneFootball

continua após a publicidade

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Francês

16h45: PSG x Lyon - CazéTV

Copa da Liga Escocesa (final)

12h30: Celtic x Rangers - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Holandês

12h45: Ajax x Almere City - Disney+

Campeonato Espanhol feminino

8h: Valencia feminino x Barcelona feminino - DAZN

Campeonato Belga

9h30: Club Brugge x Genk - Disney+

14h30: Sint-Truiden x Anderlecht - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h30: Colônia x Nuremberg - OneFootball

9h30: Eintracht Braunschweig x Elversberg - OneFootball

9h30: Greuther Fürth x Hannover - OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

9h30: Energie Cottbus x Hansa Rostock - OneFootball

Campeonato Inglês feminino

9h30: Everton feminino x Manchester City feminino - Disney+

11h30: Liverpool feminino x Arsenal feminino - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Alemão feminino

10h: Bayern feminino x Turbine Potsdam feminino - DAZN

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

12h: Norwich x Burnley - Disney+

Campeonato Turco

13h: Fenerbahçe x Istanbul Basaksehir - Disney+

Campeonato Ucraniano

13h: Polissya Zhytomyr x Shakhtar Donetsk - OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

14h30: Racing Santander x Huesca - Disney+

Campeonato Português

15h: AVS x Benfica - Disney+

A Última Batalha do Imperador

17h: Jogo de despedida de Adriano - Sportv

➡️Clique para assistir no SporTV

Brasil Ladies Cup

17h: Avaí/Kindermann x Paraguai feminino - Canal GOAT

20h: Pumas feminino x Bahia feminino - Canal GOAT

Campeonato Argentino

19h30: Vélez Sarsfield x Huracán - ESPN 4 e Disney+