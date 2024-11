Botafogo recebe o Vasco, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (5), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view)

▶️ Botafogo x Vasco: inteligência artificial aponta resultado do clássico

▶️ Botafogo x Vasco: qual das SAFs investiu mais em contratações?

O líder Botafogo vai em busca de mais três pontos, em casa, para se manter no topo da tabela do Brasileirão. Com 64 pontos, o Glorioso visa manter a distância para o vice Palmeiras, com 61. Já o Vasco quer entrar oficialmente no pelotão de cima. Atualmente na nona posição, com 43 pontos, o Cruz-Maltino pode chegar ao G-8 com uma vitória no Nilton Santos.

No cofronto pelo primeiro turno, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 em São Januário. O zagueiro Bastos abriu o placar para o Glorioso, mas Vegetti deixou tudo igual para os donos da casa.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo X Vasco

32ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Botafogo (Técnico: Artur Jorge)

John, Vitinho, Barboza, Adryelson e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Vasco (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Piton, Mateus Carvalho, Hugo Moura e Payet; Puma Rodríguez, Rayan e Vegetti.