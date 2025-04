Ficha do jogo BOT CAR 2ª rodada Libertadores Data e Hora Terça-feira (8), às 19h (de Brasília) Local Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Guillermo Guerrero Assistentes Cristian Lescano, Dennys Guerrero Var Juan Andrade Onde assistir

Botafogo e Carabobo se enfrentam em duelo válido pela segunda rodada fase de grupos da Libertadores de 2025. A partida acontece nesta terça-feira (8), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h (de Brasília), com transmissão exclusiva Paramount+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Botafogo foi derrotado pela Universidad de Chile por 1 a 0, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI), pela primeira rodada da Libertadores. Lucas di Yorio foi o autor do único gol da partida. Com o resultado, os chilenos somaram três pontos e igualam o Estudiantes, enquanto o Glorioso segue zerado junto ao Carabobo no grupo A. Em casa, a equipe venezuelana perdeu para o time de La Plata por 2 a 0, com gols de Santiago Nuñez e Santiago Ascacíbar.

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Carabobo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Carabobo

2ª rodada — Fase de Grupos — Libertadores

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

👁️ Onde assistir: Paramount+ (streaming);

🟨 Arbitragem: Guillermo Guerrero (árbitro), Cristian Lescano, Dennys Guerrero (assistentes) e Juan Andrade (quarto árbitro)

📺 VAR: Franklin Congo

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Botafogo (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Patrick de Paula; Savarino, Santiago Rodríguez, Artur.

❌ Desfalques: Igor Jesus (suspenso por cartão vermelho), Danilo Barbosa e Nathan Fernandes (no departamento médico) e Bastos (em fortalecimento físico).

continua após a publicidade

🔵🔴 Carabobo (Técnico: Diego Merino)

Bruera; Bonilla, Neira, Rodríguez, Camilo Pérez; González, Núñez, Ramos; Berríos Mora, Londoño, Panesso.

❌ Desfalques: Edson Tortolero (suspenso por cartão vermelho).

➡️ Jogador do Botafogo se destaca e justifica investimento milionário; veja números