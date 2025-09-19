Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes estão em situações diferentes na tabela, mas buscando arrancada
Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo Prime Video por streaming. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video:
As equipes chegam para o confronto com objetivos opostos, ainda que vivendo clima abaixo do esperado na temperada. Se o Glorioso luta contra crise após eliminações e vexame em casa com o empate cedido ao Mirassol, depois de abrir 3 a 0, o Galo, por sua vez, visa engrenar o trabalho com Jorge Sampaoli e afastar-se da zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA
Vale para o Botafogo a manutenção nas posições que classificam para a próxima Libertadores, que virou o objetivo da temporada. Davide Ancelotti deve manter a estrutura que foi a campo no último compromisso, enquanto Sampaoli tem a chance de mesclar de olho na volta contra o Bolívar, pela Sul-Americana.
➡️ Botafogo libera Álvaro Montoro, convocado pela Argentina para a Copa do Mundo Sub-20
No primeiro turno, ainda sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo foi muito mal no Mineirão e perdeu pelo placar de 1 a 0, com gol de Cuello. O atacante vinha sendo titular do Galo até a última quarta-feira, mas sofreu grave lesão no tornozelo esquerdo e perderá o restante da temporada.
BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO — 24ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming);
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP);
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):
Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos (Arthur Cabral).
ATLÉTICO-MG (Técnico Jorge Sampaoli):
Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony e Hulk.
