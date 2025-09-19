menu hamburguer
Onde Assistir

Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes estão em situações diferentes na tabela, mas buscando arrancada

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
15:34
Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo Prime Video por streaming. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video:

As equipes chegam para o confronto com objetivos opostos, ainda que vivendo clima abaixo do esperado na temperada. Se o Glorioso luta contra crise após eliminações e vexame em casa com o empate cedido ao Mirassol, depois de abrir 3 a 0, o Galo, por sua vez, visa engrenar o trabalho com Jorge Sampaoli e afastar-se da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
24ª RODADA
CAMPEONATO BRASILEIRO
Data e Hora
domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir

Vale para o Botafogo a manutenção nas posições que classificam para a próxima Libertadores, que virou o objetivo da temporada. Davide Ancelotti deve manter a estrutura que foi a campo no último compromisso, enquanto Sampaoli tem a chance de mesclar de olho na volta contra o Bolívar, pela Sul-Americana.

➡️ Botafogo libera Álvaro Montoro, convocado pela Argentina para a Copa do Mundo Sub-20

No primeiro turno, ainda sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo foi muito mal no Mineirão e perdeu pelo placar de 1 a 0, com gol de Cuello. O atacante vinha sendo titular do Galo até a última quarta-feira, mas sofreu grave lesão no tornozelo esquerdo e perderá o restante da temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO — 24ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming);
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP);
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos (Arthur Cabral).

ATLÉTICO-MG (Técnico Jorge Sampaoli):

Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony e Hulk.

