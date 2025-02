Borussia Dortmund x Sporting: onde assistir, horário e prováveis escalações

Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam nesta quarta-feita (19), às 14h45 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha. O confronto vale vaga para as oitavas de final da Champions League e terá transmissão ao vivo do Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

O Borussia Dortmund é o 11º colocado da Bundesliga, com 29 pontos. A equipe venceu o jogo de ida por 3 a 0 e pode garantir a vaga na próxima etapa da competição em casa. Nmecha é o único desfalque confirmado para a partida. No entanto, Bensebaini (problema muscular) e Mane (problema muscular) seguem como dúvidas.

O Sporting, por sua vez, precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar o confronto para os pênaltis. O técnico Rui Manuel Borges tem muitos desfalques para a partida: Catamo (lesão no tornozelo), Daniel Bragança, Morita, Nuno Santos (lesão no joelho) e Pedro Gonçalves (que se recupera de um problema muscular).

Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam nesta quarta (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Sporting

Jogo de volta - Oitavas de final - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, na Alemanha;

📺 Onde assistir: Max (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Hjulmand, João Simões; Geovany Quenda, Francisco Trincão, Araújo; Gyökeres.