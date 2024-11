Bolívia recebe o Paraguai, nesta terça-feira (19), em duelo válido pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as nações entram em campo no Municipal de El Alto. O confronto será transmitido exclusivamente pelo SporTV 3. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Na tabela, a Bolívia está em oitavo lugar, com 12 pontos, empatado com a Venezuela, que mantem a vantagem por conta do saldo de gols. Já na sexta colocação, o Paraguai se mantém com os mesmos 16 pontos do Equador, que está em quinto.

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVIA X PARAGUAI

12ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Municipal de El Alto, em El Alto (BOL)

📺 Onde assistir: SporTV 3

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLÍVIA (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Viscarra; Yomar Rocha, Efraín Morales, Luis Haquin, Ramiro Vaca; Gabriel Villamíl, Héctor Cuellar, Gabriel Sotomayor, Lucas Chávez, Óscar López; Enzo Monteiro.

PARAGUAI (Técnico: Daniel Garnero)

Gatito Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Adrián Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Enciso, Sanabria.

Paraguei venceu a Bolívia no último confronto entre as equipes (Foto: Norberto Duarte/AFP)

