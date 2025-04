Ficha do jogo BET VAL 33º Rodada La Liga Data e Hora Quinta-feira (24), às 16h30 (de Brasilia) Local Benito Villamarin, em Sevilha (ESP) Árbitro Francisco José Hernández Maeso Assistentes Iván Masso Granado e Abraham Pérez Dapía Var Carlos del Cerro Grande Onde assistir

Neste quinta-feira (24), o Real Betis recebe o Real Valladolid no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 33ª rodada da La Liga. A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Betis ocupa atualmente a 6ª colocação na La Liga, com 51 pontos em 32 jogos. A equipe comandada por Manuel Pellegrini vem de uma sequência sólida, com três vitórias nos últimos cinco jogos, e busca se manter firme na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

continua após a publicidade

Real Betis x Real Valladolid pela La Liga (Arte: Lance!)

➡️ Barcelona toma decisão sobre contratação de Nico Williams

O Real Valladolid, por sua vez, já está matematicamente rebaixado para a Segunda Divisão. A equipe é a última colocada do campeonato, com apenas 16 pontos, e chega ao confronto tentando encerrar a temporada com dignidade. Sem vencer há 13 rodadas, o time de Paulo Pezzolano busca ao menos evitar mais uma derrota fora de casa.

Confira as informações do jogo entre Real Betis e Real Valladolid pela La Liga

✅ FICHA TÉCNICA

REAL BETIS X REAL VALLADOLID

33ª RODADA – LA LIGA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL BETIS: Adrian; Sabaly, Marc Bartra, Natan, Romain Perraud; Jhonny, Fornals e Isco; Antony, Rodríguez e Cucho Hernández

REAL VALLADOLID: André Ferreira; Candela, Javi Sánchez, Aidoo, Henrique; Stanko Juric, Selim Amallah, Florian Grillitsch; Anuar, Marcos André, Raúl Moro