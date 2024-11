Besiktas x Malmo: onde assistir, estatísticas, escalações e palpites

O Malmo visita o Besiktas pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 00:30 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (06), Besiktas e Malmo se enfrentam pela quarta rodada da UEFA Europa League. A partida terá início a partir das 12h30, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal da CazéTV; confira as estatísticas do jogo entre Besiktas e Malmo.

O Besiktas encerrou sua preparação para o confronto contra o Malmo (Foto: Reprodução/Instagram)

Estatísticas de Besiktas e Malmo

O Besiktas chega para o jogo de hoje após ter perdido seu último jogo pelo Campeonato Turco, pelo placar de 3 a 1, contra a equipe do Kasimpasa. Em seu campeonato nacional, a equipe turca é a atual quarta colocada com 20 pontos somados. Na Europa League, o time está na 27ª posição da classificação geral, com apenas três pontos somados em três jogos. Nos seus últimos cinco confrontos são duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Malmo vem para esta partida após empatar com o Hammarby em 2 a 2 pelo Campeonato Sueco. O time é o primeiro colocado de sua competição nacional, com 62 pontos somados em 29 jogos disputados. No campeonato da UEFA, o time faz campanha parecida com seu rival, com os mesmos três pontos conquistados, mas ocupando a 25ª colocação. Nos últimos cinco jogos, são três empates, duas vitórias e uma derrota.

Palpites para o jogo

Se formos olhar para o elenco das equipes apenas no papel, o Besiktas é franco favorito para esta partida, ainda mais por jogar diante de sua torcida. No entanto, o Malmo deve dificultar o jogo, por fazer campanha semelhante ao rival turco, além de ser líder da Suécia. Jogando em casa, o time turco tem três vitórias e duas derrotas nas suas últimas partida, enquanto o Malmo possui quatro empates e uma vitória nos seus últimos cinco confrontos fora de seus domínios; confira as estatísticas do jogo de Besiktas e Malmo em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Besiktas e Malmo

Besiktas

Destanoglu; Svensson, Uduokhai, Topcu e Masuaku; Ndour e Gedson Fernandes; João Mario, Rafa Silva e Muci; Immobile (Hekimoglu) - Técnico: Giovanni van Bronckhorst.

Malmo

Dahlin (Ricardo Friedrich); Stryger Larsen (Skogmar), Rosler, Jansson e Busanello; Johnsen e Pena; Ali, Botheim e Bolin; Kiese Thelin - Técnico: Henrik Rydström.