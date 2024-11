Bahia x São Paulo: saiba quem é o favorito segundo as casas de apostas

Embate entre Bahia e São Paulo pode mudar o topo da tabela do Braisleirão | Crédito: Sipa US / Alamy Stock Photo







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro

O confronto entre Bahia e São Paulo está marcado para terça-feira, 05/11, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Este embate direto coloca em campo o sexto e o sétimo colocados do Brasileirão, fazendo com que os três pontos disputados possam impactar significativamente o topo da tabela na fase final do campeonato.

O Bahia, jogando em casa, conta com a força de sua torcida para se aproximar da zona de classificação para a pré-Libertadores. Por outro lado, o São Paulo, mesmo atuando como visitante, possui cinco pontos a mais e visa o G-4, o que lhe dá uma perspectiva mais positiva. Assim, qual dos times é o favorito nessa partida? Descubra a seguir.

Bahia x São Paulo: o que dizem as odds

De acordo com as odds, mesmo que o São Paulo esteja melhor colocado e venha de uma sequência melhor que o Bahia, o fator casa pesa para que o mandante seja o favorito.

Sendo assim, podemos dizer que o time de Rogério Ceni é o mais cotado para conquistar os três pontos no jogo desta terça-feira. Veja as odds abaixo de acordo com a KTO:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Bahia 2.12 Empate 3.14 Vitória do São Paulo 3.75

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 05 de novembro de 2024 às 12h30.

Histórico do confronto

Ao longo da história, Bahia e São Paulo se enfrentaram em 50 oportunidades, e o duelo é bastante equilibrado, com o Bahia somando 16 vitórias, o São Paulo 19, e havendo 15 empates.

Entretanto, um dado curioso é que desde 2020, o Bahia venceu o São Paulo apenas uma vez. Exceto a vitória por 1-0 no Brasileirão de 2021, o time paulista venceu quatro vezes e ocorreram dois empates.