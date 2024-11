Danilo foi tri-campeão brasileiro pelo Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante programa do canal Desimpedidos, no YouTube, 'Zidanilo', como foi carinhosamente apelidado pelos torcedores do Corinthians, deu declarações polêmicas ao se comparar com outros grandes meias do futebol brasileiro e mundial.

➡️ Ao L!, Danilo fala sobre o convívio com torcidas do São Paulo e do Corinthians

Segundo Danilo, ele jogou mais futebol que nomes como Raphael Veiga, Paulo Henrique Ganso, Jadson, Dybala e Ricardinho. Por outro lado, o ex-meia não se coloca em um patamar acima de Renato Augusto, David Beckham e Ricardinho.

Após encerrar a sua carreira como atleta em 2019, o ex-camisa 20 do Corinthians tirou a licença B da CBF, para treinadores de categorias de base.

Quem é Danilo, ídolo de São Paulo e Corinthians?

Mineiro de São Gotardo, Danilo Gabriel de Andrade atuou como meia-atacante e conquistou Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes por dois clubes rivais: São Paulo e Corinthians. Pelo Timão, foram três títulos brasileiros. Canhoto de técnica refinada, foi apelidado de Zidanilo. O ex-atleta de 45 anos, que se aposentou em 2019, também vestiu as camisas de Goiás, Kashima Antlers e Vila Nova.