Benfica x Moreirense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Portugal

Benfica e Moreirense se enfrentam neste sábado (8), às 15h (horário de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Português. O duelo terá como palco o Estádio da Luz, localizado em Lisboa, em Portugal e terá transmissão do Disney+ (streaming).

Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, comanda o Benfica atualmente(Photo by FILIPE AMORIM / AFP)

Confira as informações do jogo entre Benfica e Moreirense

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA x MOREIRENSE

21ª RODADA - CAMPEONATO PORTUGUÊS

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, localizado em Lisboa, em Portugal;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Kokçu, Aursnes; Di María, Schjelderup, Pavlidis

MOREIRENSE: Kewin; Pinto, Marcelo, Maracas, Frimpong; Ofori, Ismael; Santos, Alan, Martins; Schettine