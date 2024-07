Basquete nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir a Brasil x Alemanha

Marcelinho Huertas em Brasil x França (Foto: Divulgação / CBB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 07:00 • Paris (FRA)

Brasil e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira (30) pela segunda rodada do grupo B do basquete masculino das Olimpíadas 2024. A bola sobe às 16h na Arena Pierre-Mauroy, em Lille, na França, com transmissão de TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV. A Seleção Brasileira vem de derrota para os donos da casa, enquanto os atuais campeões do mundo venceram o Japão na estreia.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo do Brasil contra a Alemanha no basquete masculino (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Alemanha

2ª rodada - Grupo B

Basquete masculino - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Pierre-Mauroy, em Lille, na França

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

🏀 PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Alexander Petrovic)

Marcelinho Huertas, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias (Gui Santos) e Bruno Cabloco.

ALEMANHA (Técnico: Gordon Herbert)

Dennis Schröder, Andreas Obst, Franz Wagner, Johannes Voigtmann (Moritz Wagner) e Daniel Theis.